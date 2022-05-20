السعودية تكشف حقيقة تسجيل إصابات بمرض جدري القرود في المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أنها لم تسجل أي إصابة بمرض جدري القرود في المملكة، وفقا لفضائية "العربية".

وتجتاح حالة من الرعب دول العالم، بعد اكتشاف حالات إصابة بمرض جدري القرود في العديد من البلدان خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة.

وتعقد منظمة الصحة العالمية، اجتماعا طارئا بشأن تفشي مرض جدري القرود، مشيرة إلى تسجيل 80 إصابة مؤكدة و50 حالة تحت الفحص بجدري القرود حول العالم، كما تم رصد الفيروس في 11 دولة على الأقل.

وجدري القرود، هو مرض ناجم عن عدوى فيروسية شائعة بالأساس في غرب ووسط إفريقيا، ووصف مسؤولون ألمان التفشي بأنه الأكبر على الإطلاق في المنطقة.

وهو فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، على الرغم من كونه أخف، وتم رصده لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات، وزادت الحالات في غرب إفريقيا في العقد الماضي.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

ولا يوجد لقاح محدد لفيروس جدري القرود، لكن جرعة من لقاح الجدري العادي توفر قدرا جيدا من الوقاية، نظرا لقرب الشبه بين الفيروسين، وحال حدوث عدوى بجدري القرود، عادة ما يستغرق الأمر من 5 إلى 21 يوما حتى تظهر الأعراض على الشخص المصاب.

ويمكن أن يصاب الناس بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع المصابين بالفيروس، وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.