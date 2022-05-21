الأردن..طقس جاف ومغبر السبت

توالي درجات الحرارة فى الأردن ارتفاعها، السبت، وتسود أجواء جافة ومغبرة في العديد من مناطق المملكة، وتكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، وتتحول مع ساعات المساء إلى شمالية غربية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية بالمملكة في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وانعدامها أحيانا في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 16، وفي مرتفعات الشراة 31 - 14، وفي مناطق البادية 37 - 16، وفي مناطق السهول 34 - 17، وفي الأغوار الشمالية 38 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 23، وفي البحر الميت 39 - 22، وفي خليج العقبة 40 - 23 درجة مئوية.

وبحسب التقرير، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار على فترات، ولاسيما في جنوب وشرق المملكة.