إحياء قداس الأربعين للقمص أرسانيوس وديد بـ مرقسية الإسكندرية

أقامت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم السبت، قداس الاربعين على روح القمص أرسانيوس وديد، راعي كنيسة العذراء وماربولس بمنطقة كرموز، الذي لقى مصرعه على يد شخص مسن في أبريل الماضي.

وحضر القداس زوجة القمص أرسانيوس وديد، وشقيقاته والأساقفة: الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه وقطاع شباب الإسكندرية، والانبا هيرمينا أسقف عام كنائس شرق ووسط الإسكندرية، والانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، والقمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية، والكهنة والخدتم الذين خدموا معه في كنيستي العذراء محرم بك والعذراء كرموز التي أسسها وخدمها منذ عام 2019، وسط حضور شعبي كبير للغاية ملئ جوانب الكنيسة، بالإضافة إلى تأمين أمنى شديد بمحيط الكاتدرائية.

وأسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، الستار على قضية قاتل كاهن الإسكندرية القمص ارسانيوس وديد، حيث قررت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، إحالة أوراق المتهم نهرو عبدالمنعم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في اعدامه، وحددت جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، وبعضوية كلا من المستشار طارق محمد حافظ، والمستشار وائل حسن وسكرتير الجنايات فايز بيومي.

وبدأت أحداث القضية، عندما شهدت محافظة الإسكندرية، حادثا بشعا قام خلاله رجل مسن، بطعن القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية، مما أدى إلى حالة من الحزن الشديد لدى جميع المصريين بسبب هذا الحادث المؤسف.

والقمص أرسانيوس وديد، من مواليد 1966، وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021، بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط مسن عمره 60 عاماً قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي، في أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام "سكين" كان بحوزته.. وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى حال إسعافه.

وفي بيانها حول الواقعة، ذكرت النيابة العامة أن القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس في كرموز لقي مصرعه في حادث إجرامي، بعدما اعتدى شخص مسن بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش.

وتوفي المجني عليه بالمستشفى متأثرًا بإصابته من جراء ذلك الاعتداء، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.

