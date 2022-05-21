الرئيس السيسي: التنقيط بالصوب يساهم في إعطاء إنتاج ضخم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترشيد المياه، قائلًا: "بدل ما بزرع فدان أرض وأعمله ري بالغمر أو بالتنقيط لا هعمله بالصوب الزراعية"، متابعًا: "لما فكرت في الموضوع ده مع الزملاء في موضوع الصوب كان هناك تخوف إنه ميبقاش في فرصة لإنتاج الخضراوات لحد تاني، وبالتالي الفلاح اللي عنده نصف فدان أو 3 قررياط بيزرعهم كده هضيع عليه الفرصة لأنه كان بينتج ده وينزله السوق".

وأضاف الرئيس السيسي: "لو أنا طلعت إنتاج بالكم ده قد يكون بمستوى الرضا المجتمعي، لكن أنا كمان ببص لعامل مجتمعي آخر وإن الناس اللي بتزرع هذا النوع من الزراعة متتأثرش".



ويفتتح الرئيس السيسى صباح اليوم، السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.



