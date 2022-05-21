الصحة السعودية: لا رصد لأي إصابات بجدري القرود في المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات بمرض جدري القرود في المملكة.

وقالت الصحة السعودية: "في حالة السفر لخارج المملكة يجب التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في الدول التي رصد مرض جدري القردة فيها".

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها تعمل عن كثب مع البلدان التي سجلت حالات إصابة بمرض جدري القردة الفيروسي النادر.

وذكرت المنظمة - في بيان بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة - أن هناك نحو 80 حالة مؤكدة حتى الآن في 11 دولة، فضلا عن 50 حالة أخرى قيد التحقيق، نعمل مع البلدان المتضررة وغيرها لتوسيع نطاق رصد الأمراض للعثور على الأشخاص الذين قد يتأثروا ودعمهم، وتقديم إرشادات حول كيفية التعامل مع المرض، مشددة على أن جدري القردة ينتشر بطريقة مختلفة عن كوفيد-19، وحثت على الإطلاع من مصادر موثوقة، مثل السلطات الصحية الوطنية بشأن مدى انتشار المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية أفادت - في بيان صحفي - أن ثماني دول على الأقل تضررت في أوروبا من جدري القردة، وهي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال واسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.​