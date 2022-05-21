عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السعودية: لا رصد لأي إصابات بجدري القرود في المملكة

الصحة السعودية
الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات بمرض جدري القرود في المملكة.

 

وقالت الصحة السعودية: "في حالة السفر لخارج المملكة يجب التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في الدول التي رصد مرض  جدري القردة فيها".

 

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها تعمل عن كثب مع البلدان التي سجلت حالات إصابة بمرض جدري القردة الفيروسي النادر.

 

وذكرت المنظمة - في بيان بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة - أن هناك نحو 80 حالة مؤكدة حتى الآن في 11 دولة، فضلا عن 50 حالة أخرى قيد التحقيق، نعمل مع البلدان المتضررة وغيرها لتوسيع نطاق رصد الأمراض للعثور على الأشخاص الذين قد يتأثروا ودعمهم، وتقديم إرشادات حول كيفية التعامل مع المرض، مشددة على أن جدري القردة ينتشر بطريقة مختلفة عن كوفيد-19، وحثت على الإطلاع من مصادر موثوقة، مثل السلطات الصحية الوطنية بشأن مدى انتشار المرض.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية أفادت - في بيان صحفي - أن ثماني دول على الأقل تضررت في أوروبا من جدري القردة، وهي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال واسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.​

وزارة الصحة السعودية منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 أعراض جدري القرود السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

صورة لنجم المنتخب الليبي وراء فبركة توقيع بن شرقي للأهلي

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

صدم 4 أشخاص بسيارته .. القبض على الفنان مصطفى هريدي

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

موضوعات متعلقة

تعاون جزائري تونسي فى قطاع التربية والتعليم

بلينكن يعرب عن دعمه القوي للهدنة في اليمن في لقائه مع نائب وزير الدفاع السعودي

الحمى النزفية.. مرض فيروسي جديد يصيب 42 عراقيا ويودي بحياة 8 منهم

البنتاجون في المقدمة.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز 2 تريليون دولار لأول مرة

فاينانشال تايمز: إيطاليا تستورد أضعاف كميات النفط الروسي رغم العقوبات على موسكو

لبنان..جعجع يطالب باستعادة الدولة من يد حزب الله

الأردن..تحويل دوام المدارس المسائية الأربعاء للتعلم عن بعد

العائلة الملكية البريطانية تفتح أبوابها سرا أمام اللاجئين الفارين من أوكرانيا

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم | خريطة انتشار جدري القرود.. روسيا تحظر دخول بايدن وبلينكن ورئيس CIA لأراضيها.. سقوط حكومة إسرائيل قريباً

ما المناطق التى يمكن شدها بـ خيوط الوجه ؟

بكري عن حصاد البنجر بمستقبل مصر: اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 20%|فيديو

تشافي يؤكد اهتمام برشلونة بضم ليفاندوفيسكي

20 يونيو.. الحكم في استئناف طبيب الكركمين على حبسه سنتين

ظلم فادح.. الأرقام تثبت أحقية محمد صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

52 عاما من الغموض.. جدري القرود يرعب العالم والصحة تنفي وجود إصابات بمصر

فيديو

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ