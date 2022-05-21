لميس الحديدي: حياة كريمة من أهم المشروعات القومية في تاريخ مصر

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس السيسي تحث اليوم، أثناء افتتاح المرحلة الاولى من مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي، تحدث عن حالة الجدل الدائرة في عدد من أوساط حول أولويات المشروعات القومية عندما تحدث عن أهمية البنية التحتية والكهرباء".

تابعت عبر برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية على شاشة ON: ”وفيه ناس بتسال هل أولويات المشروعات القومية كانت ضرورية؟ وهل استنزفت جزء من الموازنات مثلاً ؟ وهل كان لازم يبقى فيه ترتيب أخر؟ الرئيس اليوم تحدث بوضوح وجلاء وأنا سعيدة جداً بتصريحاته حين قال هذا ليس قراراً منفرداً لكن كان هناك لجان متخصصة بها اساتذة جامعات وخبراء درسوا التفكير والتوجه وأولويات المشروعات القومية وأن تلك المشروعات لم تكن على هوى حكومة".

أتمت : "لكهرباء واستصلاح الأراضي الزراعية والبنية التحتية وأنا هضيف على تلك المشروعات القومية مشروع " حياة كريمة " العملاق الي بتستهدف حياة الناس بشكل حقيقي وبدخل الريف المصري".