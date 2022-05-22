شيفرولية تنشر فيديو جديدا لشرح مميزات كورفيت الجديدة.. شاهد

كشفت شيفرولية العام الماضي عن الطراز الجديد من سيارتها الرائدة كورفيت Z06 موديل 2023 بمحرك كورفيت Z06 موديل 2023 الخارق والذي يحقق أرقام أداء مميزة، ولكن قوة كورفيت الرائدة الجديدة لا تتوقف على المحرك الذي يأتي معها فقط، حيث تفاخرت العلامة التجارية الامريكية بجسم السيارة المختلف عن C8 Stingray بدءًا من مسار أوسع، بالإضافة إلى مجموعة من الأجزاء الديناميكية الهوائية لتحسين تدفق الهواء.

شيفرولية تنشر فيديو جديد لشرح مميزات كورفيت الجديدة

نشرت شيفروليه مقطع فيديو جديد يهدف إلى شرح كيفية عمل هذه الأجزاء الديناميكية الهوائية من الأمام إلى الخلف، كجزء من سلسلة مقاطع الفيديو في أكاديمية كورفيت ، ينقل مهندسو كورفيت الفكرة وراء التصميم والهندسة التي تم وضعها في السيارة الخارقة الأمريكية.

شيفرولية تنشر فيديو جديد لشرح مميزات كورفيت الجديدة

تأتي موديلات كورفيت Z06 القياسية 2023 مزودة بفاصل أمامي وجناح عادي مع رف سفلي ثابت قابل للتثبيت، والذي تم وصفه على أنه علامة تبويب صغيرة على حافة المشتت ويمكن أن يزيد القوة السفلية، ويساهم شكل غطاء المحرك في تدفق الهواء، مع توجيه الهواء نحو كل من المحرك للتبريد ومن خلال السقف للقوة السفلية.

شيفرولية تنشر فيديو جديد لشرح مميزات كورفيت الجديدة

تم تصميم الدعامات لزيادة القوة السفلية، وبالنسبة لمن يريد زيادة الكفاءة الديناميكية الهوائية سيحتاجون إلى اختيار حزمة ألياف الكربون الهوائية، حيث تضيف هذه الحزمة فاصل أمامي أكبر، وشرائط أسفل الجسم، وجناح ضخم.

شيفرولية تنشر فيديو جديد لشرح مميزات كورفيت الجديدة

تقدم شيفرولية للحصول على أقصى حزمة الأداء Z07، والتي تضيف تعليق FE7 مع معايرات إضافية للتحكم المغناطيسي بالقيادة 4.0، ومجموعة من إطارات Michelin Sport Cup 2 R ZPالتي تم تطويرها خصيصًا لـ Z06.

سيبدأ إنتاج كورفيت Z06 هذا الصيف، لذا فإن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يحصل الملاك الأوائل على أفضل سيارة كورفيت حتى الآن.