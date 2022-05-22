نجوم إسبانيا يهيمنون على جوائز بطولة الفرات الدولية للبادل بالإسكندرية

هيمن لاعبو إسبانيا على جوائز بطولة "الفرات" الدولية للبادل والمقامة على ملاعب نادي سموحة بالإسكندرية خلال الفترة من 19 وحتى 21 مايو الجاري.

ففي منافسات الرجال، حصد الزوجي الإسباني المكون من "جاكوبو سيندون وخافيير كيروش" على المركز الأول، فيما حقق الزوجي المكون من "الأرجنتيني فيرناندو مارتن وزميله الإسباني رافائيل نجرين" على المركز الثاني.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: "5 - 7، 6 - 3، 3 - 0"، بعد إنسحاب أصحاب المركز الثاني نتيجة إصابة أحد اللاعبين في ركبته.

أما منافسات السيدات، ففاز الزوجي المكون من "الإسبانية كارولينا جالو وزميلتها الأرجنتينية إيفلين لاكاموري" بالمركز الأول، وحقق الزوجي الإسباني المكون من "إليسا لوبيز ومالينا جاكسون".

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: "6 - 3، 6 - 0".

ومن جانبه أكد أحمد الغتوري رئيس اتحاد البادل أن البطولة شهدت مستوى مميز وقوي للغاية وندية كبيرة بين اللاعبين المتبارين فيها كما أعرب عن سعادته بالشعبية الكبيرة التي اكتسبتها اللعبة جراء إقامة البطولة في أحد الأندية الجماهيرية مثل نادي سموحة وهو ما اتضح في المباراة النهائية والتي شهدت حضور كثيف من أعضاء النادي السكندري بالرغم من أن الأطراف المتنافسة أجانب ولكن اللعبة اكتسبت شعبية جديدة.

وأضاف أن الاتحاد يخطط لتنظيم العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة للإرتقاء بشكل أكبر بالمستوى العام للاعبين المصريين لاسيما اللاعبين الشباب والناشئين.