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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رأي الدين في إجهاض الطفل المصاب بعيوب خلقية .. علي جمعة يرد

الحمل
الحمل

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن  رأي الدين في إجهاض الطفل المصاب بعيوب خلقية وخلل جيني.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن هناك ضوابط عامة في هذه المسألة ، وأولها، متى تنفخ الروح ؟ فالإمام مالك فهم من النصوص أن الروح تنفخ في الجنين في اليوم الأربعين، وما قبل الأربعين، هي حياة نباتينة، فيها نمو وليس بها روح.

وذكر أن الإمام الشافعي وهو من أهل اللغة، فهم من النصوص أن الروح تنفخ بعد أربعة أشهر، وإذا رأي الطبيب أن الجنين فيه تعب على المرأة وغير صالح للبقاء، وفيه ضرر على الحالة الصحية للمرأة، فهو الذي يفتي بالإجهاض وينفذ رأيه قبل مضي الأربعة أشهر.

وأوضح علي جمعة، أنه لو تم اكتشاف هذه الأمور، بعد نفخ الروح، فالأمر كذلك يرجع إلى الطبيب وإلى عدم حدوث ضرر لصحة المرأة، لأن هناك حالات تضار فيها المرأة وتهدد حياتها.
 

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