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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انتشر في11 دولة.. سر انتقال جدري القرود من الحيوانات إلى البشر.. فيديوجراف

جدري القرود
جدري القرود

جدري القرود .. تم رصد أكثر من 120 حالة مؤكدة أو مشتبه فيها بهذا المرض، وهو مرض فيروسي نادرًا ما يتم اكتشافه خارج أفريقيا، لكنه الآن  انتشر في 11 دولة غير أفريقية في أقل من أسبوع. 

أعراض جدري القرود

أثار ظهور فيروس جدري القرود في مجموعات منفصلة في جميع أنحاء العالم قلق العلماء، و يتسابقون الآن للحصول على إجابات عن انتشاره، ترجع بداية اكتشافه باسم “جدري القرود” لأن الباحثين اكتشفوه لأول مرة في قرود المختبر في عام 1958، ويُعتقد أن الفيروس ينتقل من الحيوانات البرية مثل القوارض إلى البشر أو من الأشخاص المصابين.

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وللمزيد حول أعراض جدري القردة وأسباب جدري القرود التي أدت إلى انتشاره وانتقاله من الحيوانات إلى البشر شاهد الفيديوجراف التالي: 

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