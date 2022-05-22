كندا تنضم لقائمة الدول الموبوءة.. رصد حالات مصابة بجدري القرود في مونتريال

أعلنت السلطات الصحية في كندا، عن رصدها لإصابات بالمرض الفيروسي الذي بدأ ينتشر في دول عدة بالعالم، وهو مرض جدري القرود، وذلك وفقا لما ذكر موقع نايشن نيوز.

ويعد هذا المرض الفيروسي أحدث الأمراض المعدية، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا بالعالم للسنة الثالثة، رغم خفوت حدتها في معظم العالم، ماعدا بعض المناطق، أبرزها الصين في الوقت الحالي.

وتشمل أعراض المرض الجديد، الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.

وأعلنت السلطات الكندية عن اكتشاف حالات يبلغ عددها ٦، تم التأكد من إصابتها بالمرض المعدي الذي ينتقل عادة من القوارض بأكثر مما ينتقل من القرود.

وذكرت الانباء، أن عدد الإصابات اكتشف معظمها في مونتريال، بعدد ٥ حالات مصابة بالمرض المقلق، وحالة واحدة خارجها.

وانضمت إسرائيل وسويسرا إلى قائمة الدول الموبوءة كأحدث مكانين يؤكدان حالات إصابة بفيروس جدري القردة ، مما يرفع إجمالي عدد الدول التي أبلغت عن تفشي المرض إلى 14 دولة، بعدما قالت منظمة الصحة العالمية إنهم ١٢ دولة، وهو ما يرفع حالات الإصابة إلى ما فوق المائة، والحالات الحرجة منهم فوق ال٢٠.

وقال البلدان إنهما تعرفا على شخص مصاب سافر مؤخرًا ومعه المرض ، لكن إسرائيل قالت إنها تحقق في حالات أخرى مشتبه بها.

تم تأكيد أكثر من ١٠٠ حالة في التفشي الأخير في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

ينتشر جدرى القرود في المناطق النائية من وسط وغرب إفريقيا.

عادة ما يكون المرض خفيفًا ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة ، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يجري التحقيق في 50 حالة أخرى مشتبه بها - دون تسمية الدول المعنية - وحذرت من احتمال تأكيد المزيد من الإصابات.

وعندما سئل الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفشي المرض عندما أنهى زيارة لكوريا الجنوبية ، قال إنه إذا انتشر الفيروس على نطاق أوسع سيكون ذلك ما يتم حياله" ، ذاكرا إن الولايات المتحدة "تعمل جاهدة" على استجابتها وما هي اللقاحات التي قد تستخدمها.

وبعد التعرف على تفشي المرض لأول مرة في المملكة المتحدة ، بدأ اكتشاف الفيروس في جميع أنحاء أوروبا - حيث أكدت وكالات الصحة العامة في إسبانيا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا والسويد جميع الحالات.

حددت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة 20 حالة حتى الآن ، وقالت كبيرة مستشاريها الطبيين الدكتورة سوزان هوبكنز لبرنامج صنداي مورنينج في بي بي سي: "نكتشف المزيد من الحالات على أساس يومي".

وقالت إن الفيروس ينتشر الآن في المجتمع - مع اكتشاف حالات كل يوم ليس لها اتصال بأي شخص زار غرب إفريقيا ، حيث يتوطن المرض.

لكن هوبكنز قالت إن الخطر على عامة السكان لا يزال "منخفضًا للغاية" ، مع وجود معظم الحالات حتى الآن في بعض المناطق الحضرية.

على الرغم من عدم وجود لقاح محدد لجدري القردة ، قالت العديد من الدول إنها تقوم بتخزين لقاحات الجدري ، والتي تعد فعالة بنسبة 85 بالمائة في الوقاية من العدوى لأن الفيروسين متشابهان تمامًا.