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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلجيكا أول دولة تفرض الحجر الصحي بسبب جدري القرود

جدري القرود
جدري القرود

أصبحت بلجيكا أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري لمدة 21 يومًا ضد جدري القرود، حيث تؤكد 14 دولة  تفشي المرض الفيروس بها ويحذر الأطباء من "ارتفاع كبير" في حالات الإصابة بالمملكة المتحدة.

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، قالت السلطات الصحية البلجيكية إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون الآن إلى عزل أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع ، بعد تسجيل ثلاث حالات في البلاد.

 

  يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الأطباء من أن المملكة المتحدة تواجه زيادة "كبيرة" في الإصابات وأن استجابة الحكومة "حاسمة" في احتواء انتشاره.

 

 وقالت الدكتورة كلير ديوسناب ، رئيسة الجمعية البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية ، إن تفشي المرض قد يكون له "تأثير هائل" على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية في بريطانيا. 

 

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الدكتورة سوزان هوبكنز ، كبيرة المستشارين الطبيين لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ، اليوم أيضًا من أن جدري القردة ينتشر من خلال الانتقال المجتمعي في المملكة المتحدة مع اكتشاف المزيد من الحالات يوميًا.

 

و كشف ساجد جافيد أمس ، عن إصابة 11 بريطانيًا آخر بالفيروس ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20. 

 

وتشمل الحالات طفلاً بريطانيًا في حالة حرجة حاليًا في أحد مستشفيات لندن ، بينما تم تسجيل 100 إصابة أخرى في أوروبا.

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