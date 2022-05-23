سباق تنافسي يكشف تطور إصدارات نيسان GTR | فيديو

تمتلك شركة نيسان اليابانية أسطولا ضخما من السيارات القوية، والتي تتنوع بين فئة السيدان القياسية والرياضية، وسيارات الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام، وفئة الهاشتباك، وايضا السيارات التنافسية الشهيرة من عائلة GTR المميزة.

سباق تنافسي يكشف تطور اصدارات نيسان GTR

ويرجع تاريخ تأسيس شركة نيسان إلى العام 1933، حيث يقع مقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما، ويشهد هذا التاريخ على انطلاق الكثير من الطرازات القوية مثل باترول وصني الشهيرة وجوك، وغيرها مثل ماكسيما و Z.

ولكن تبقى عائلة GTR احد ابرز الطرازات المقدمة من قبل الصانع الياباني المخضرم، حيث نشرت قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات مقطع فيديو نشرته عبر موقع YOUTUBE، لتظهر من خلاله تنافسات قوية تجمع بين اربعة اجيال من سيارات GTR.

تتقدم السيارة R32 القائمة حيث تعتمد على محرك بسعة 2600 سي سي تيربو مزودج " RB26DETT"، بينما تتمتع طرازات R32 وR33 وR34 بمحركات قوية ايضا تستطيع ان تضخ قوة قدرها 276 حصانا، مع اختلافات تتعلق بعزم الدوران، حيث تتزايد مع تطور الاجيال المقدمة.

اما عن طراز R35 فهو يستمد قوته من محرك بسعة 3800 سي سي مكون من 6 اسطوانات طراز V، بينما تأتي النسخة NISMO بمحرك اخر يتمكن من انتاج 600 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 652 نيوتن/متر.

وجاءت مجريات السباق تنافسية للغاية، حيث تعالت اصوات المحركات لتعلن عن نتائج مبهرة، بين اجيال قوية من الايقونة المميزة نيسان GTR، والتي سوف نشاهدها خلال هذا المقطع.