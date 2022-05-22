العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

ينتشر فيروس جدري القرود عند إصابة أحد القردة وإصابة المحيطين من نفس فصيلته بالعدوى وبالتالي ينتشر الوباء بينها، ومن ثم انتقاله للإنسان من خلال التواصل الجسدي، ومن ثم الانتشار، كما أنه ينتقل من خلال المخالطة المباشرة لدماء الحيوانات المصابة بالعدوى أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية.

وينتقل المرض في المقام الأول عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي التي تأخذ شكل قطرات تتطلب عادة فترات طويلة من التواصل وجهًا لوجه، ثم يتعرض أفراد الأسرة لخطر الإصابة بعدوى المرض.

من جانبها نصحت وزارة الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين بارتداء الكمامات مرة ثانية.

وكشف الدكتور محمد عادل، أستاذ الفيروسات بمعهد الأمصال البيطرية التابع لوزارة الزراعة، عن أن مرض جدري القرود قديم، معلقا “مفيش داعي لإثارة الذعر بين المواطنين”.

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