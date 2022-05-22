ناقد رياضي: محمد صلاح أفضل لاعبي ليفربول على مر العصور خلال موسمين..فيديو

قال الدكتور عادل كريم، الناقد الرياضي، إن ما جرى فريقي ليفربول ومانشستر سيتي مثل متعة كروية، لافتًا إلى أن السيتي استطاع قلب التأخر والتقدم بـ 3 أهداف مقابل هدفين، وحسم الدوري الإنجليزي لصالحه بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ليفربول تعادل مباراتين من شهر يناير الماضي، مؤكدًا أن المنافسة بين الفريقين صعبة جدًا وأعتقد المنافسة مستمرة لمواسم قادمة.

وتابع أن الكرة الأوروبية تختلف كثيرًا عن المصرية، لافتًا إلى أن حقوق الرعاية الأوروبية تتكلف المليارات ومواعيد التوقفات معمولة من دلوقتي، وجاهزين لموسم الدوري الإنجليزي المقبل والنظام يسري على الجميع.

وأوضح أن حصول صلاح على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي يُعد إنجازًا عظيمًا، مؤكدًا أن محمد صلاح هو الأحق بالحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وعدم حصوله على هذا اللقب ظُلم».

وتوقّع أن يكون هناك جلسات مع صلاح وماني لاستمرارهم مع نادي ليفربول خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن صلاح أًصبح رمزًا مع ليفربول «خلال موسمين ممكن يكون أفضل لاعبي ليفربول على مر العصور».

وعن مكافأة الـ 300 مليون يورو التي حصل عليها كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، قال إن هذا الرقم مبالغ فيه؛ لأنه سيحصل، على راتب سنوي، وحقوق رعاية، إلى جانب تمكنه من التصويت على قبول مدرب الفريق.

وأشاد بإسناد إدارة فيكتور جوميز لقاء الأهلي والوداد المغربي، لافتًا إلى أنه حكم لا ينحاز لأحد، ومن أفضل حكام كرة القدم بأفريقيا، مشيرًا إلى أن الأهلي تعرض لضغوط خارج ملعبه «ومن حقه قدوم حكم محترم لهذا اللقاء».