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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الفيوم: التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي تلاعب في الأسواق

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر الجهود للسيطرة على أسعار السلع في الأسواق بالمحافظة، ومنع التلاعب من قبل التجار، مؤكدا أن هناك إجراءات قوية ضد أي تلاعب فورا.

وأضاف أحمد الأنصاري، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى، مساء اليوم الأحد، أن هناك سيطرة على الأسعار في الأسواق بقوة، وخاصة منذ شهر رمضان، لافتا إلى أننا نعمل على توفير السلع بجودة جيدة؛ من خلال التواجد بشكل قوي في الأسواق، ومراقبتها. 

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن منافذ الدولة الأخيرة للسلع الاستهلاكية، ساهمت بشكل كبير في استقرار الأسعار بالأسواق، وخاصة أن المنتجات متوفرة بشكل رخيص.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلى أن يتم التعامل مع أي تلاعب في الأسواق بمنتهى الحزم والحسم، مستدركا انه غير مسموح المغالاة في سلع باي شكل من الأشكال. 

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