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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على وشك الانهيار.. شركة EA تبحث عن مستثمر قوي لشرائها أو الشراكة معها

شركة EA تبحث عن مستثمر
شركة EA تبحث عن مستثمر قوي لشرائها أو الشراكة معها

تبحث شركة الألعاب الشهيرة Electronic Arts  عن مستثمر لشرائها أو شركة كبرى ترغب في الاندماج معها، وأجرت الشركة بالفعل محادثات مع عدد كبير من الشركاء المحتملين بما في ذلك ديزني وآبل وأمازون.

 

وبحسب ما ذكر موقع Engadget التقني حاولت EA التقرب من شركة ديزني في مارس الماضي وتوطيد العلاقات بينهما بحيث تتجاوز صفقات الترخيص ولكن قررت ديزني عدم اتخاذ أي إجراء رسمي بسبب تركيزها الأكبر بخدمة البث الجارية.

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ومن بين جميع الشركاء المحتملين ، يعد Comcast هو الأقرب إلى الصفقة  حيث ورد أن الرئيس التنفيذي لشركة كومكاست بريان روبرتس قد تقدم بعرض لدمج NBCUniversal المملوكة لكونكاست مع EA.  وبموجب الصفقة ، سيحصل روبرتس على الأغلبية في الشركة المندمجة لكن ويلسون سيظل الرئيس التنفيذي.  لكنه لم يتم الاتفاق بين الشركاء المعنيين على سعر البيع وهيكل المؤسسة المفترض ، وأدى ذلك إلى إنهاء الاتفاقية خلال الشهر الماضي. 

 

ويبدو أنه غير واضح حتى الآن أي شركة  ستتمم صفقة شراء EA بالكامل ومن يتطلع إلى الاندماج، ولكنه في حالة الاندماج ، ستسعى EA للحصول على صفقة تسمح لأندرو ويلسون ببقائه الرئيس التنفيذي للشركة.

 

جدير بالذكر أن  المتحدث باسم EA جون ريسبورج، قد رفض الرد حول ما يتداول عن الاندماج والاستحواذ  وقال "نحن فخورون بالعمل من موقع القوة والنمو ، مع مجموعة من الألعاب المذهلة ، التي صنعتها فرق غمل موهوبة، وشبكة تضم أكثر من نصف مليار لاعب فنحن نرى  مستقبل مشرق للغاية ".

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