باحث في علم الفيروسات: الكلاب سبب انتشار جدري القرود في أوروبا.. شاهد

قال الدكتور محمد رحيم، الباحث في علم الفيروسات بكلية الطب جامعة لانكستر في المملكة المتحدة ، إن مرض جدري القرود ليس بالجديد، والمسبب الرئيسي للقلق الحالي تجاهه، هو عدد الإصابات في المملكة المتحدة الذي وصل لـ 18 حالة منذ عام 2018 حتى عام 2021 ، موضحا : "معدل انتشاره الفترة الأخيرة هو سبب القلق " .

وأضاف الدكتور محمد رحيم ، خلال مكالمة عبر " سكايب " لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن المرض كان يظهر ولكن بمعدل حالة واحدة أو حالتين في أمريكيا أو بعض الدول الأوروبية بسبب الاحتكاك المباشر مع الحيوانات المستوردة من افريقيا.

وتابع " رحيم " ، أن الأبحاث الحالية تتجه نحو اكتشاف إمكانية أن ينتقل المرض من الحيوان للإنسان ، لافتا: "المرض ده ينتشر عن طريق القوارض وبعض الحالات الفردية في أوروبا سببها الكلاب بالتحديد".

وأعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين، اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود في البلاد.

وحذرت طبيبة بريطانية، أمس الأحد، من إمكانية اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بمرض جدري القرود بشكل يومي في المملكة المتحدة.



وقالت كبيرة الاستشاريين الطبيين في بريطانيا الدكتورة سوزان هوبكنز، في حديثها على قناة "بي بي سي 1" البريطانية: "نكتشف المزيد من الحالات على أساس يومي، وأود أن أشكر كل هؤلاء الأشخاص الذين يتقدمون للاختبار والأطباء العامين وقسم الطوارئ".