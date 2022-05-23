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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد الزعفران للبشرة.. أبرزها علاج حب الشباب والحروق

صدى البلد

يعد الزعفران أحد النباتات التي تحتوي على فوائد عديدة ولكن يتجاهلها الكثير كما إنها مفيدة للبشرة والوجه. 

 

فوائد الزعفران للبشرة 

 

علاج حب الشباب : للزعفران خصائص مذهلة مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ، مما يجعله مكونًا مفيدًا للغاية لعلاج حب الشباب وحب الشباب. له خصائص طبية يمكن أن تساعد في تنظيف البشرة المعرضة لحب الشباب. يجب نقع عشرة خيوط شيفون في ماء نظيف ، ثم استخدامها على حب الشباب للقضاء عليها.

 


تقليل التشققات:  يمكن أن يعمل الزعفران بمثابة خافي عيوب طبيعي ، مما يقلل من مناطق التصبغ والبقع وتغير اللون. ضعي خيوط الزعفران وملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركم و 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون في ماء جاري نظيف لمدة 5 دقائق. يمكن استخدامه على بشرتك للتخلص من التصبغات والبقع.


توهج الشباب:  التلوث والطقس القاسي والعوامل الخارجية يمكن أن تجعل البشرة تبدو باهتة وبلا حياة. يمكنك جعل بشرتك تبدو نابضة بالحياة وصحية من خلال وضع الزعفران بانتظام عليها. يمكن خلط الزعفران بسهولة مع نصف كوب من الحليب الخام واستخدامه لتحقيق توهج طبيعي على وجهك.

 


إزالة حروق الشمس : نظرًا لخصائصه التي تعمل على تلطيف البشرة وتفتيحها ، يمكن استخدام الزعفران لإزالة سمرة الجلد. إذا قمت بتطبيق خيوط الزعفران المبللة بالحليب على الجلد المدبوغ ، فسوف تتلاشى السمرة وستصبح البشرة متجانسة بشكل متساوٍ.

 


تنور البشرة:  ينظف الزعفران البشرة ويرطبها بينما يوفر أيضًا دفعة من التغذية للبشرة. يتحول ماء الورد وزهور الزعفران على الفور إلى تركيبة معطرة ومرطبة للوجه. إلى جانب إضفاء إشراق شبابي على الوجه حب الشباب : للزعفران خصائص مذهلة مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ، مما يجعله مكونًا مفيدًا للغاية لعلاج حب الشباب وحب الشباب. له خصائص طبية يمكن أن تساعد في تنظيف البشرة المعرضة لحب الشباب.

 يجب نقع عشرة خيوط شيفون في ماء نظيف ، ثم استخدامها على حب الشباب للقضاء عليها.


تقليل التشققات:  يمكن أن يعمل الزعفران بمثابة خافي عيوب طبيعي ، مما يقلل من مناطق التصبغ والبقع وتغير اللون. ضعي خيوط الزعفران وملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركم و 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون في ماء جاري نظيف لمدة 5 دقائق. يمكن استخدامه على بشرتك للتخلص من التصبغات والبقع.


توهج الشباب:  التلوث والطقس القاسي والعوامل الخارجية يمكن أن تجعل البشرة تبدو باهتة وبلا حياة. يمكنك جعل بشرتك تبدو نابضة بالحياة وصحية من خلال وضع الزعفران بانتظام عليها. يمكن خلط الزعفران بسهولة مع نصف كوب من الحليب الخام واستخدامه لتحقيق توهج طبيعي على وجهك.


 

 


  
 

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