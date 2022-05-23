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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: لم نتلق إخطارا من أشرف بن شرقي بانتهاء تعاقده

صدى البلد

كشف  مصدر مطلع بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إرسال المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي لإخطار رسمي لإدارة النادي الابيض يفيد بأن تعاقده سينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، وبعدها سيرحل عن صفوف الفريق، بغض النظر عن عدم انتهاء الموسم الكروي من عدمه له.


وأكد المصدر أن مسئولي نادي الزمالك لم يتلقوا أي إخطار من اللاعب حتي الآن فيما يتعلق برحيله في نهاية شهر يونيو المقبل.

وشدد المصدر على أن عقد الجناح المغربي بن شرقي ينص على انتهاء التعاقد بنهاية الموسم الجاري.


وأكد المصدر  أنه في حالة رحيل أي لاعب قبل نهاية الموسم سيتم التقدم بشكوى رسمية ضده ويتم اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حقوق القلعه البيضاء.


وأشار المصدر أن فتح ملف التجديد للاعب من عدمه في يد مجلس إدارة القلعة البيضاء وهي الوحيده التي سوف تقرر الأمر من عدمه .

المغرب الزمالك أشرف بن شرقي القلعة البيضاء شهر يونيو شكوى رسمية

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