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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأجيل محاكمة صاحبة محل كوافير وصديقها في قتل زوجها بالفيوم .. شاهد

المستشار خالد محمد
المستشار خالد محمد عبد السلام، رئيس محكمة جنيات الفيوم

قامت محكمة الجنايات بالفيوم، بتأجيل محاكمة صاحبة محل كوافير وعامل لاتهامهما بقتل زوجها عمدا ، لوجود علاقة عاطفية بينهما.

ووفقا للتحريات فإن العامل، يدعى رجب.م.م.خ- 40 عامًا، مُقيم عزبة شكر، في قرية كفور النيل بمركز الفيوم، السيدة المتهمة تُدعى: ألفت.ك.ف.س- 45 عاما مالكة محل كوافير نسائي، مُقيمة عزبة شكر في قرية كفور النيل بمركز الفيوم، لجلسة 18 يونيو 2022، لـ اتهامهما في قتل زوجها عاطف.ف.ر، مع سبق الإصرار، وذلك في القضية رقم 28964 لسنة 2021، جنايات مركز الفيوم، والمُقيدة برقم 1711 لسنة 2021 كلي الفيوم.

وكان المستشار  خالد محمد عبد السلام  رئيس محكمة جنايات الفيوم  قد استمع إلى أقوال أبناء المتهمة، ، حيث تحدثت ابنة المتهمة الثانية في القضية ونفت الابنة تهمة قتل  المتهم «رجب» لوالدها، وطالبت الأم بشرح الموقف أمام القاضي؛ لتبرئتها، واستمع القاضي لها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 30 أبريل 2021، حيث أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول، قتل المجني عليه، عاطف.ف.ر، عمدًا مع سَبق الإصرار، بأت بيت النية وتفكر بروية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه؛ حتى يخلي لعشيقته المتهمة الثانية، زوجة المجني عليه، فأعد مخططًا أحكم دقائقه درسًا، مستجلبًا سلاحا أبيض- سكين، وأنفذه بأن تَحين سُكنه الليلُ مُتخيرًا منطقة نائية من المارة مسرحًا لجرمه، واستدرجه إليها مستخدمًا طبيعة عمل المجني عليه كسائق وحاجته للمال، على حين غرة، مستلًاَ سلاحه وسدد له طعنات في جسده؛ فسقط جثة هامدة، حتى أيقن مفارقته للحياة وفاضت روحه إلى بارئها، واحيلت القضية الى محكمة جنايات الفيوم التى أجلت الجلسة لجلسة 18 يونيو 2022.

جنايات الفيوم تحيل أوراق قاتل زوجته وحماته إلى فضيلة المفتي

 

 

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الفيوم تأجيل صاحبة كوافير المتهمان

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