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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 30 مدنيا في هجوم مسلح بنيجيريا

نيجيريا
نيجيريا

أعلن قائدان عسكريان مقتل 30 مدنيا في شمال شرق نيجيريا نهاية الأسبوع الماضي في هجوم شنه مسلحون؛ ردا على غارة للجيش.

وقال المصدران وفق ما نقلته روسيا اليوم إن "الهجوم وقع السبت في قرية مودو بولاية بورنو قرب الحدود مع تشاد، وشنه مسلحو تنظيم داعش في غرب إفريقيا".

وقال قائد جماعة في مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو باباكورا كولو، إن "القتلى هم عمال خردة كانوا في المنطقة بحثا عن سيارات محترقة، وهي كثيرة في قرى شمال بورنو بسبب الهجمات الإرهابية".

وأضاف أن "هؤلاء العمال أتوا سيرا على الأقدام من مخيمات للنازحين في ران، البلدة الواقعة على بعد 80 كيلومترا من مكان وقوع الهجوم".

بدوره قال زعيم جماعة محلية أخرى عمر آري، إن "الإرهابيين قتلوا هؤلاء العمال بعدما اتهموهم بأنهم يتجسسون عليهم لحساب الجيش ويبلغونه عن أماكن وجود التنظيم في المنطقة".

وأضاف أن "الضحايا كانوا لسوء حظهم في المنطقة عندما كان المسلحون يبكون اثنين من قادتهم قتلا في عملية عسكرية".

وشن الجيش النيجيري، في الأسابيع الأخيرة، غارات برية وجوية ناجحة ضد تنظيم "داعش" وجماعة "بوكو حرام"، مما أسفر عن مقتل العديد من قادة التنظيمين الإرهابيين.

تنظيم داعش نيجيريا بوكو حرام روسيا غرب أفريقيا

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