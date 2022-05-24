سارة عبد الرحمن: مسلسل ريفو يمزج بين الحاضر وعالم التسعينيات

تستعد النجمة الشابة سارة عبد الرحمن للمشاركة في بطولة مسلسل ريفو والذي سينطلق حصريًا على منصة WATCH IT، وقد نشرت سارة عبد الرحمن بوستر شخصيتها في المسلسل، حيث تقوم بدور ياسمين رحمي، وقد وصفت سارة المسلسل بأنه فريد من نوعه، وحمّست جمهورها لمشاهدته بالتزامن مع طرح بوستره الرسمي.

وصرّحت سارة عبد الرحمن عن أجواء المسلسل "ريفو من أمتع الأعمال التي شاركت بها، فهو يمزج بين الحاضر وعالم التسعينات، لذلك استمتعت بالنوستالجيا التي يخلقها العمل، وخاصةً في فترة التحضيرات من حيث الملابس وألوانها وستايل الشعر، لذلك أرى أن ريفو ممتع جدًا من حيث الألوان القصة والعالم المختلف".

ومؤخرًا شاركت سارة في تأسيس فريق Comedy Sett، مع نجمات الستاند آب كوميدي وهن بيرناديت، ريم نبيل، ونها كاتو، ويهدف الفريق إلى تقديم عروض ستاند آب كوميدي نسائية، كما نافست سارة بالفيلم الوثائقي Deliverance: A Women’s Revolt، والفيلم القصير 1+1، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وعُرض مؤخرًا لسارة عبد الرحمن حكاية تقلها دهب ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، والذي جسدت فيه قصة لاعبة تايكوندو هداية ملاك، والتي حصلت على برونزية أولمبيات ريو دي جانيو 2016، وطوكيو 2020.

وقد اكتشفت سارة عبد الرحمن موهبتها الفنية من خلال المشاركة في مسرحيات بالجامعة الأمريكية أثناء فترة دراستها للمسرح والإعلام، وتعرّف عليها الجمهور بظهورها المميز في فيلم 1000 مبروك للنجم أحمد حلمي، لتشارك بعده في أكثر من عمل درامي كوميدي مثل جوز ماما، سيدنا السيد، وحسن التنين. شاركت سارة بعد ذلك في عدد من المسلسلات الاجتماعية مثل تحت السيطرة، ونوس، كما نافست في موسم رمضان 2017 بمسلسل لا تطفئ الشمس. النجاح الذي حققته بشخصية هبة في مسلسل سابع جار ميّزها في شخصية البنت المصرية الجدعة، لتشارك بعده في فيلم سوّاح والذي حصد أكثر من 35 جائزة دولية. شاركت سارة أيضًا في البطولة الجماعية لفيلم الكنز 2، كما قدمت شخصية رانيا في الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ، وعُرض لها مؤخرًا مسلسل بيمبو على منصة شاهد vip.

تابعت سارة أيضًا شغفها بالمدونات، لتحقق شهرة على الإنترنت بمدونتها عالم سارة، كما شاركت في كتابة وتقديم برنامج ساليزون الذي عُرض على منصة Viu، إضافة إلى مشاركتها في 3 مواسم من برنامج البلاتوه (2017-2016) الذي قدمه النجم أحمد أمين وحقق نجاحاً عبر عرضه تليفزيونًا وعلى يوتيوب، كما كانت دائماً مشاركة في مبادرات تهتم بقضايا بيئية واجتماعية ونسائية.