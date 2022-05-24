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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

64 عاما .. شارون ستون تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي

شارون ستون
شارون ستون

لفتت الفنانة شارون ستون الانظار خلال حضورها الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائية الدولي ، حيث ظهرت بإطلالة شبابية . 

شارون ستون التى تبلغ من العمر 64 عاماً  ظهرت بفستان من اللون الاخضر حظي على اهتمام الجمهور .

اختيرت الممثلة الشهيرة شارون ستون للعب دور الشرير في فيلم Blue Beetle، الذي يقوم ببطولته أول بطل خارق من أصل لاتيني، وتنتجه شركة DC.

سلمى أبو ضيف تشارك متابعيها صورا من مهرجان كان

7 دقائق تصفيق لأبطال فيلم Crimes of the Future بعد عرضه في مهرجان كان

يعرض فيلم Blue Beetle في 18 أغسطس عام 2023، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين من أصل لاتيني، ولكن بطله الرئيسي هو زولو ماريدوينا الذي يبلغ من العمر 20 عاما.

عرض زولو ماريدوينا بشخصية ميجيل ديار في مسلسل كوبرا كاي الذي عرض على منصة نتفليكس، لكنه الآن يخوض تجربة جديدة.

ويظهر زولو ماريدوينا في فيلم Blue Beetle بشخصية جيمي ريس الذي يصاب بحشرة في عموده الفقري تمنحه قوة هائلة والقدرة على إصدار اللون الأزرق على شكل طاقة مدمرة.

يمثل هذا الفيلم العمل الثاني الذي تظهر فيه شارون ستون في دور شرير، بعدما ظهرت في فيلم Catwoman عام 2004 منافسة لبطلته هالي بيري في دورها الشهير.

سيطرت شركة DC مؤخرا على شباك التذاكر بفيلمها The Batman الذي حقق أكثر من 600 مليون دولار خلال شهر من طرحه في دور العرض العالمية.

عمرها 64 عاماً .. شارون ستون تخطف الانظار فى كان

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شارون ستون أفلام شارون ستون سلمى ابو ضيف مهرجان كان The Batman عام 2023 Crimes of the Future Blue Beetle

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