عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

يقام حاليا مهرجان كان السينمائي الدولي ، والذى أستقبل على مدار تاريخه عدد من الفنانين المصريين الذين تركوا بصمة واضحة فى هذا الحدث الفني الضخم .

كانت الفنانة تحية كاريوكا من أبرز الفنانات اللاتي حضرن مهرجان كان السينمائي الدولي ، وتمكنت من خطف الأنظار خاصة على السجادة الحمراء .

ذهاب الفنانة تحية كاريوكا الى مهرجان كان السينمائي عام 1956 جاء بعد مشاركة فيلمها “ شباب امرأة ” ، حيث سافرت برفقة فريق عمل الفيلم ابرزهم شادية وشكري سرحان بالإضافة الى المخرج صلاح أبو سيف.

ظهرت تحية كاريوكا خلال حفل المهرجان وهى ترتدى زيا مصريا تقليديا، عبارة عن ملاية لف وشبشب، وبالتالى أصبحت صورة من شخصية "شفاعات" بطلة فيلم "شباب امرأة.

وتردد ان تحية كاريوكا كانت تنوي ارتداء فستان سواريه كعادة الفنانات فى مثل تلك الاحتفالات ، إلا أنها شعرت بأن الوفد المصري لا يحظى باهتمام كبير ، لذا فقد قررت أن تقوم بتغيير ملابسها في اللحظات الأخيرة ، وتمكنت من خطف الأنظار كما توقعت .

كان للفنانة تحية كاريوكا موقف أخر خلال عشاء سينمائي ضم نجمات العالم من هوليود وفرنسا والعرب وغيرهم، تبادلت الفنانون الحديث عن القضية الفلسطينية، وعندها تحدثت الممثلة الأمريكية سوزان هيوارد بإساءة للعرب قائلة: « إسرائيل دولة متحضرة تدافع عن حقها فى وطنها وسط وحوش وحيوانات ».

وكانت تحية كاريوكا معروفة بوطنيتها وانتمائها الشديدين فلم تتمالك نفسها حتى قامت وتوجهت نحوها لتضربها بحذائها.

كما تألقت الفنانة فاتن حمامة فى مهرجان كان السينمائي ، وذلك حين شاركت فى المهرجان من خلال فيلمها صراع فى الوادي عام 1954.

وكان الفيلم من إنتاج جبرائيل تلحمي بطولة فاتن حمامة، عمر الشريف، زكي رستم، وفريد شوقي.

كما شاركت فاتن حمامة عام 1965 فى مهرجان كان السينمائي حين قدمت فيلم “الحرام” عن قصة الأديب الكبير يوسف إدريس وسيناريو وحوار الأديب سعد الدين وهبة وإخراج هنري بركات.