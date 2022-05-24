ليفربول ضد ريال مدريد.. بنزيما: محمد صلاح يمكنه قول ما يريد

أكد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، أن ليفربول الإنجليزي لديه ثقة كبيرة في الفوز بدوري أبطال أوروبا أمامهم.

وقال بنزيما في تصريحات تليفزيونية لقناة “ موفي ستار بلس 1” الإسبانية:" “ليفربول لديه الكثير من الثقة، ربما يعتقدون أنهم فازوا بالمباراة بالفعل ، ربما يعتقدون أن هذا ليس نفس ريال مدريد كما كان من قبل ، يعتقدون أنهم المرشحون للفوز باللقب لكن المباراة 11 لاعب ضد 11 لاعب مثلهم.”

وعن تصريحات محمد صلاح جناح فريق ليفربول الذي تمنى مواجهة الفريق للانتقام منهم على حد قوله، قال بنزيما:" صلاح يمكنه أن يقول ما يريد."

وكان محمد صلاح قد أعلن أنه يتمنى مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا وليس مانشستر سيتي، مشددًا على رغبته في الثأر منهم لخسارته أمامهم المباراة النهائية لنسخة 2018 من البطولة.

وكان الأوروجواياني فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد قد وصف تصريحات محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، الخاصة بمواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا، بأنها لا تحترم شارة الفريق واللاعبين مؤكدًا بأنها حفزتهم للفوز باللقب.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ليفربول يوم السبت المقبل، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.