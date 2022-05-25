نيل ميلور: أداء الريدز أكثر امتاعًا من مانشستر سيتي.. وصلاح الأفضل في البريميرليج

أكد نيل ميلور، نجم فريق ليفربول السابق، أن محمد صلاح لاعب الريدز قدم موسماً رائعاً مع الفريق، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك فوزه بجائزتي الهداف وأكثر اللاعبين صنعاً للأهداف.

وقال “ميلور” في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أداء ليفربول هذا الموسم كان أكثر إمتاعاً من فريق مانشستر سيتي".

وتابع: "جماهير فريق ليفربول مازلت قلقة من إصابة محمد صلاح الأخيرة وأيضًا إصابة فان دايك قبل مواجهة ريال مدريد".

وتوّج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي لهذا العام، بعد الفوز على أستون فيلا بنتيجة 3/2، في الجولة الأخيرة وذلك بفارق نقطة وحيدة.

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