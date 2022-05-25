المصري الديموقراطي: استبعاد الإخوان من الحوار الوطني طبيعي بسبب جرائمهم.. فيديو

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقراطي، إن طريق الاصلاح الاقتصادي يبدأ بالإصلاح السياسي، مؤكدا أن القوى السياسية والحزبية لديها حقوق ورؤى مختلفة لإبداء الحلول للمشكلات.

وأضاف فريد زهران، خلال لقاء له لبرنامج “بحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن استبعاد الاخوان من الحوار الوطني أمر طبيعي بعد الجرائم التى ارتكبوها في حق الوطن.

وتابع رئيس الحزب المصري الديموقراطي، أن ظاهرة الاصلاح السياسي اذا تقدمت لللامام سيساهم في إصلاح شامل.

وأشار فريد زهران إلى أنه يجب أن تشمل آليات الحوار الوطني الإفراج عن سجناء الرأي، وفقا لرؤية هامة من الدولة.



