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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع موقف مشروع التوثيق الجغرافي بالمحافظة

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خالد فودة

تابع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، موقف مشروع التوثيق الجغرافي بالمحافظة ضمن ملف التحول الرقمي المزمع إطلاق خدماته خلال شهر مايو الجاري على المنصة الرقمية للمحافظة، والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وغيرها من الخدمات الرقمية التي تأتي في إطار منظومة التحول الرقمي بالمحافظة.
وذكر بيان للمحافظة أن فودة اطلع على خدمات التوثيق الجغرافي خلال العرض المقدم من الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، حيث كلف المحافظ نائبته بضرورة ربط منظومة التحول الرقمي والمنصات الجغرافية التي أسستها بالمشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخCOP 27 نوفمبر 2022.
وأشار البيان إلى أن المنصة تشمل 11 تطبيقا في المرحلة الأولى وهم تطبيق متابعة أعمال المرافق، و تطبيق إدارة وإنتاج الخرائط Map Viewer، وتطبيق تحديد أنسب موقع، وتطبيق المتصفح الجغرافي ArcGIS Hu، وتطبيق تلقي الشكاوى والبلاغات المكانية، وتطبيق إسناد المهام ArcGIS Workforce، وتطبيق رفع الاستمارة الحقلي الخاص بتعديل بيانات المرافق ArcGIS Survey123، وتطبيق مؤشرات التحكم والقياس Operational Dashboard، وتطبيق جامع البيانات Collector for ArcGIS، وتطبيق ArcGIS Story Ma، وتطبيق المتعقب ArcGIS Tracker.
وأثنى المحافظ على المشروع وأشاد بالجهد المبذول من جميع العاملين في تلك المنظومة.

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