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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 3 أيام.. أسرع ديتوكس للتخلص من الوزن الزائد

ديتوكس
ديتوكس

لا غنى عن مشروبات الديتوكس لتطهير الجسم من السموم والمساعدة على حرق السعرات الحرارية إليك رجيم ديتوكس لثلاثة أيام لتنظيف الجسم من السموم إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

اليوم الأول 


الإفطار:
- نصف رغيف خبز أسمر أو 2 شريحة خبز توست.
- قطعة جبن أببيض لايت  أو 3 ملاعق فول .
- كوب حليب خالى الدسم.
الغداء:
3 ملاعق أرز بسماتي +طبق كبير من السلطة الخضراء +شريحتان لحم مشوي أو دجاج مشوي أو سمك مشوي 
العشاء:
- كوب من اللبن الزبادى خالي الدسم الدسم.
- ثمرة تفاح وثمرة كيوى وثمرة برتقال.

اليوم الثاني 


الإفطار:
 

-  3 ملاعق فول+ ربع رغيف بلدي 

الغداء:
 

- 2 بيضة مسلوقة  + طبق سلطة كبير 


العشاء:


ثمرة فاكهة
 

اليوم الثالث

 

الإفطار مثل العشاء

 

الغداء 


شوربة خضار + سلطة خضراء + نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة أو 300 جم لحم مشوى.
*بعد الإفطار:
كوب شاى + 2قطعة من الكحك 

العشاء 


- كوب زبادى لايت + ثمرة فاكهة 
 

يفضل لحرق أسرع للدهون ممارسة رياضة المشي على الأقل نصف ساعة يوميا مع تناول مشروبات الديتوكس مثل الكرفس والتفاح أو  مثل القرفة والجنزبيل أو الخيار والنعناع بين الوجبات 

حرق السعرات

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