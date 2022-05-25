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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم تماسيح النيل علي منصة شاهد

تماسيح النيل
تماسيح النيل

أعلنت منصة شاهد vip عن عرض فيلم تماسيح النيل خلال الفترة القادمة علي شاشتها . 

فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

وكشف مصطفى خاطر في تصريحات سابقة  لـ"صدى البلد": تحمست جدا لهذا العمل منذ قراءة السيناريو، فالشخصية التي أقدمها جديدة وتعد مغامرة كوميدية ممتعة، فأنا أجسد شخصية نصاب يدعى "هشام اللول" يلتقي مجموعة من أصدقائه مصادفة على متن أحد المراكب، ويخططون سويا لسرقة أحد ركابها.

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وأضاف": العمل يهدف للترويج للسياحة الداخلية في الأقصر وأسوان وواجهتنا صعوبة في السفر لان اغلبنا كان ملتزم بمشاريع فنية أخرى في نفس الوقت.

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