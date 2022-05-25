شوبير: كفاح كريم بنزيما والاستمرارية درس رائع للأجيال القادمة

علق الاعلامى احمد شوبير ، على تالق كريم بنزيما ، لاعب ريال مدريد ، ونشر تغريدة عبر حسابة بموقع تويتر .

وغرد شوبير “ كفاح كريم بنزيما والاستمرارية درس رائع الي الأجيال القادمة في كرة القدم لاعب العام في مدريد والمرشح الاول للكرة الذهيبة ”.

وتحدث الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن بقاء مواطنه كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان.

وقال بنزيما في تصريحات لبرنامج “ تشيرنجيتو" الإسبانية: "لدي علاقة جيدة مع مبابي، كل واحد يجب أن يهتم بأموره الخاصة، يركز على الأشياء الخاصة به".

وأضاف بنزيما: "كل شخص هو من يحدد مستقبله، أنا هادئ، استعد بالفعل لمباراة السبت، وكل شخص يفعل ما يريده وما يراه مناسبًا بالنسبة له."

وأردف: "هل أنا مندهش؟ تمامًا كما أي شخص آخر، لديه أسبابه وهو الآن لاعبًا لـ باريس، أنا هادئ واستعد لمباراة السبت، وهي مباراة بالنسبة لي مهمة في نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول."

وأضاف: "هل كانت الحالات الخاصة بي على حساب إنستجرام مقصودة لـ مبابي؟ لا هي ليست لمبابي أو لشخص آخر، هي لي لأنني أحب ريال مدريد كثيرًا، إنه أفضل نادي في العالم وأهم منا جميعًا، علينا جميعًا التركيز على يوم السبت فقط وليس على قصة ذلك أو ذاك."