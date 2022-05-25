عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح صحية لمرضى القدم السكري في فصل الصيف

القدم السكري
القدم السكري

يعد مرض القدم السكري من الامراض المزمنة والتي يجب التعامل مع الإصابة به بحذر شديد. 

وقدم الدكتور وليد الدالي أستاذ الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، مجموعة نصائح لتوعية المصابين بالقدم السكرية في فصل الصيف، مشيرا إلى أهمية إجراء استخدام الأحذية المناسبة.

وحذر  الدالى، مرضى القدم السكرى من عدم ارتداء حذاء مناسب لحماية القدمين من التعرض للإصابة أو الكدمات، حيث يقبل العديد من المواطنين مع ارتفاع درجة الحرارة إلى ارتداء أحذية مفتوحة أو المشي حافي القدمين لفترات طويلة من الزمن.

وشدد على ضرورة اتباع تلك التعليمات الطبية لأن انخفاض ​​الإحساس في القدمين شائع بين المرضى، وقد لا يلاحظ مريض السكري إصابته في قدمه، ولذلك يزداد خطر تكون القرحات أو الالتهابات بسهولة.

وأوضح الدالى، أن القدم السكرى تعد من المضاعفات السريرية التي يعاني منها مرضى السكري، وذلك بسبب زيادة مستويات السكر في الدم فوق المعدل الطبيعي.

وأشار إلى أنه خلال فصل الصيف ، يزداد خطر الإصابة بالقرح والإصابات، ومن الأهمية بمكان إيلاء مريض السكري اهتماما خاصا للسيطرة على أقدامهم ويجب فحصها يوميا، موصيا بفحص الأعصاب والاعتلال الوعائي مرة واحدة في السنة  وللمرضى المعرضين للخطر ، يجب تكرار ذلك مرتين في السنة.

القدم السكري المصابين بالقدم السكرية نصائح لتوعية المصابين بالقدم السكرية مرضى القدم السكرى وليد الدالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

ترشيحاتنا

الزمالك يكذب رابطة الأندية بشأن خطاب نقل مباريات الفريق من استاد القاهرة

19 أردب قمح للفدان.. وزير الزراعة: استنباط أصناف جديدة لزيادة الإنتاجية..فيديو

والد النني: الثقافة الكروية في مصر ضعيفة.. واللي بينتقد ابني يلعب مكانه

مصر دخلت مرحلة الفقر المائي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب زيادة السكان

لمدة شهر..غلق مطلع الدائرى للقادم من محور اللبينى باتجاه طريق المنصورية

رئيس الوزراء: نستهدف 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات القليلة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

القوات الجوية تحتفل بمرور 40 عاما على هبوط أول طائرة F16 بمصر

فيديو

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

ماذا قال عمر مرموش عن صلاح والمنتخب والشناوي.. تفاصيل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ