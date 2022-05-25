نصائح صحية لمرضى القدم السكري في فصل الصيف

يعد مرض القدم السكري من الامراض المزمنة والتي يجب التعامل مع الإصابة به بحذر شديد.

وقدم الدكتور وليد الدالي أستاذ الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، مجموعة نصائح لتوعية المصابين بالقدم السكرية في فصل الصيف، مشيرا إلى أهمية إجراء استخدام الأحذية المناسبة.

وحذر الدالى، مرضى القدم السكرى من عدم ارتداء حذاء مناسب لحماية القدمين من التعرض للإصابة أو الكدمات، حيث يقبل العديد من المواطنين مع ارتفاع درجة الحرارة إلى ارتداء أحذية مفتوحة أو المشي حافي القدمين لفترات طويلة من الزمن.

وشدد على ضرورة اتباع تلك التعليمات الطبية لأن انخفاض ​​الإحساس في القدمين شائع بين المرضى، وقد لا يلاحظ مريض السكري إصابته في قدمه، ولذلك يزداد خطر تكون القرحات أو الالتهابات بسهولة.

وأوضح الدالى، أن القدم السكرى تعد من المضاعفات السريرية التي يعاني منها مرضى السكري، وذلك بسبب زيادة مستويات السكر في الدم فوق المعدل الطبيعي.

وأشار إلى أنه خلال فصل الصيف ، يزداد خطر الإصابة بالقرح والإصابات، ومن الأهمية بمكان إيلاء مريض السكري اهتماما خاصا للسيطرة على أقدامهم ويجب فحصها يوميا، موصيا بفحص الأعصاب والاعتلال الوعائي مرة واحدة في السنة وللمرضى المعرضين للخطر ، يجب تكرار ذلك مرتين في السنة.