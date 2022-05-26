عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باليورو.. سعر حذاء نادين نجيم في أحدث ظهور لها

نادين نجيم
نادين نجيم

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمب على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
تألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.
أنتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض المتناسق مع إطلالتها وحمل توقيع Gianvito Rossi،  وقد بلغ سعر الحذاء 855 يورو، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الأنيقة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.
 

يذكر أن أحدث أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.  

نادين نجيم أخبار نادين نجيم أعمال نادين نجيم اطلالات نادين نجيم الفنانة نادين نجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

10 صور من احتفال نادين نجيم بالمناولة الأولى لابنتها .. صور

نادين نجيم تشارك جمهورها لحظات سعادة مع ابنتها في احتفالية عائلية ..شاهد

ترشيحاتنا

بيراميدز وفيوتشر الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 26-5-2022

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تضيف طريقة سهلة لاستعادة التطبيقات إلى كمبيوتر جديد.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M13 بتصميم رائع وألوان جذابة

خطة البرلمان تناقش موازنة الوزارات بحضور وزيرى المالية والتعليم العالى.. الأسبوع المقبل

الأواني الفخارية.. صديقة البيئة ووعاء مثالي لحفظ ماء الشرب

كأول سيدان من العلامة.. بيستون B70 تصل السوق السعودى

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ