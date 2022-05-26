باليورو.. سعر حذاء نادين نجيم في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمب على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

أنتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض المتناسق مع إطلالتها وحمل توقيع Gianvito Rossi، وقد بلغ سعر الحذاء 855 يورو، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الأنيقة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.



يذكر أن أحدث أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.