فشل في تحقيق أهدافه.. المستشار الألماني: بوتين لن يربح الحرب الأوكرانية

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يربح الحرب في أوكرانيا، إذ فشل في تحقيق أهدافه الاستراتيجية في كييف.

وأضاف شولتس، خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن خطة روسيا للاستيلاء على أوكرانيا بأكملها "أبعد ما تكون اليوم عما كانت عليه في بداية غزوها في 24 فبراير"، حيث قدمت أوكرانيا دفاعًا مثيرًا للإعجاب.

ولفت إلى أن بوتين لن يلجأ للتفاوض بجدية قبل إدراكه بأنه لن يخرق دفاعات أوكرانيا وهزيمتها، مشددًا على أنه لن يسمح للرئيس الروسي بـ"إملاء" شروط السلام.

وأوضح المستشار الألماني: "هدفنا واضح وضوح الشمس - يجب ألا ينتصر بوتين في هذه الحرب.. وأنا مقتنع بأنه لن يفوز بها".

وأكد أن أوكرانيا لن تقبل بسلام يفرض عليها، لافتا إلى أن بلاده لن تجلب حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أي صراع مع روسيا.

وأوضح شولتس أن بلاده ستنهي اعتمادها مع أوروبا على مصادر الطاقة الروسية، كما تخطط للاستغناء عن الغاز الروسي بنهاية العام.