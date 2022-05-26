حنان مطاوع عن غياب والدتها : سهير المرشدي تحرص على انتقاء أدوراها..فيديو

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج the insider بالعربى على شاشة دبى ، وكشفت عن سبب ابتعاد والدتها سهير المرشدى عن الساحة الفنية الفترة الماضية .

وقالت حنان مطاوع :" ماما بتحرص على انتقاء أدوراها وغيورة جدا على مسيرتها ".

وأضافت حنان مطاوع :" ديما بتقول مش هنزل غير لما تكون خطوة وإضافة مش هنزل لمجرد الشغل".

حرصت الفنانة حنان مطاوع، علي تقديم الشكر لحكومة الإمارات، علي حصولها علي الإقامة الذهبية لفئة المبدعين.

وكتبت مطاوع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمنحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين.. واخص بالشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي ولهيئة الثقافة والفنون بدبي ولسعادة المستشار صلاح القاسم. مستشار الهيئة.. والشكر موصول لشعب الإمارات الحبيب.. وأتمنى لها التطور والنجاح والإبداع في كل المجالات.



مسلسل وجوه

وشاركت حنان مطاوع في رمضان هذا العام بمسلسل “وجوه” الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022.



تضمن مسلسل “وجوه” حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة، ولكل حكاية منهما عنوان وقصة مختلفة.

وقدمت حنان مطاوع الحكاية الأولى بعنوان “وش تالت” شخصية “سلمى” التي تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة فى إطار درامى شيق ومثير، أما الحكاية الثانية “ميتا فيرس” فتقوم بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية، وتقع داخل أحداث الحكاية جريمة قتل غامضة بأحداث في إطار تشويقي مثير حول اكتشاف من مرتكب جريمة القتل وكشف أسبابها وتفاصيلها.