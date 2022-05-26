رئيس جامعة الفيوم يكرم الطلاب المشاركين في افتتاحات المشروعات القومية

كرم الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، عددا من طلاب الجامعة من الذين شاركوا بفاعلية وحضور واضح في الافتتاحات الرئاسية القومية التي تمت بمحافظة الفيوم عبر الفيديو كونفرانس خلال العام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

حضر تكريم الطلاب الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد حسني وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث والدكتور وائل طوبار المنسق العام للانشطة الطلابية وحسني الجارحي مدير عام رعاية الشباب .

وأشار حتاته الى ان المشاركة في الافتتاحات الرئاسية يأتي في اطار حرص جامعة الفيوم لتمثيل طلابها في المشروعات القومية التي تجري علي ارض محافظة الفيوم وأن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع الطلاب في تمثيل الجامعة والمشاركة في مختلف المجالات، كما تعمل على تنمية المهارات الإبداعية والتطوعية لهم.



وخلال التكريم قام رئيس جامعة الفيوم بإهداء شهادات التقدير للطلبة.



