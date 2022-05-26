استمرار فعاليات مبادرة اعرف مشروعاتنا القومية بجامعة الفيوم

أعلن الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعه الفيوم، استمرار فعاليات مبادرة "اعرف مشروعاتنا القومية" والتي أطلقها بالتعاون مع محافظة الفيوم، لتعريف الشباب بالمشروعات القوميه في مختلف القطاعات، حيث نظمت الجامعة ، ثاني الجولات الميدانية لمجموعه من شباب وفتيات جامعة الفيوم إلى مركز إطسا للتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

و من جانبه قال الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الجولة تضمنت تفقد مشروعات حياة كريمة بقريه "عنك الحجر"، حيث تفقد الشباب أعمال مشروع محطة صرف صحي "عنك"، كذلك أعمال توسعة مدرسة أبو جليل الاعداديه بقرية الحجر، وأعمال إحلال وتجديد كوبري ري زيدان، كما تفقد شباب المبادرة أعمال إنشاء مدرسه الغرق الرسميه لغات وأعمال إنشاء مجمع الخدمات بقرية الغرق.

ومن جانبه أضاف الدكتور عماد عبدالسلام منسق المبادرة، أن الجامعة قدمت أنشطة فنية وثقافية لمواطني قرى "عنك الحجر " ، والحجر والغرق، من خلال مركز الفنون بالجامعه، حيث قدم فريق المسرح عرض مسرحي، كما قدم فريق الموسيقى فقرات فنية.

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