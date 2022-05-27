بأقل التكاليف .. طريقة عمل ميني برجر

يعد البرجر من الأكلات السريعة المحببة في فصل الصيف لذك تقدم لك اليوم طريقة عمل ميني برجر…

المقادير

دجاج مفروم - كيلوجرام

ثوم مهروس - 3 فصوص

بقدونس مفروم - نصف كوب

أوريغانو - نصف ملعقة صغيرة

ريحان - نصف ملعقة صغيرة

عصير ليمون حامض - ملعقتان كبيرتان

ملح - نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود مطحون - رشة

بقسماط - نصف كوب

زيت - ملعقتان كبيرتان

خبز برغر - 6

جبن - 6 شرائح

طماطم مقطعة إلى دوائر - 6 شرائح

خس - 6 أوراق

الطريقة

1- اخلطي في وعاء الدجاج مع الثوم، البقدونس، اوريغانو ،الريحان، عصير الليمون الحامض، الملح والفلفل الأسود المطحون.

2- ضعي البقسماط في وعاء صغير.

3- شكلي خليط الدجاج إلى 6 أقراص ثمّ غمسيها بالبقسماط.

4- سخني الزيت في مقلاة على النار ثمّ اقلي أقراص الدجاج لحوالى 10 دقائق حتى تنضج من الجهتين.

5- ضعي في كل خبز برغر شريحة خس، طماطم، قرص دجاج ثمّ الجبن.

6- قدمي البرجر ساخناً على مائدتك.