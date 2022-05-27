بأقل التكاليف .. طريقة عمل ميني برجر

يعد البرجر من الأكلات السريعة المحببة في فصل الصيف لذك تقدم لك اليوم طريقة عمل ميني برجر…
المقادير
دجاج مفروم - كيلوجرام
ثوم مهروس - 3 فصوص
بقدونس مفروم - نصف كوب
أوريغانو - نصف ملعقة صغيرة
ريحان - نصف ملعقة صغيرة
عصير ليمون حامض - ملعقتان كبيرتان
ملح - نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود مطحون - رشة
بقسماط - نصف كوب
زيت - ملعقتان كبيرتان
خبز برغر - 6
جبن - 6 شرائح
طماطم مقطعة إلى دوائر - 6 شرائح
خس - 6 أوراق
الطريقة
1- اخلطي في وعاء الدجاج مع الثوم، البقدونس، اوريغانو ،الريحان، عصير الليمون الحامض، الملح والفلفل الأسود المطحون.
2- ضعي البقسماط في وعاء صغير.
3- شكلي خليط الدجاج إلى 6 أقراص ثمّ غمسيها بالبقسماط.
4- سخني الزيت في مقلاة على النار ثمّ اقلي أقراص الدجاج لحوالى 10 دقائق حتى تنضج من الجهتين.
5- ضعي في كل خبز برغر شريحة خس، طماطم، قرص دجاج ثمّ الجبن.
6- قدمي البرجر ساخناً على مائدتك.