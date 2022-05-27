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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل التكاليف .. طريقة عمل ميني برجر

صدى البلد

 يعد البرجر من الأكلات السريعة المحببة في فصل الصيف لذك تقدم لك اليوم طريقة عمل ميني برجر…

المقادير
دجاج مفروم - كيلوجرام
ثوم مهروس - 3 فصوص
بقدونس مفروم - نصف كوب
أوريغانو - نصف ملعقة صغيرة
ريحان - نصف ملعقة صغيرة
عصير ليمون حامض - ملعقتان كبيرتان
ملح - نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود مطحون - رشة
بقسماط - نصف كوب
زيت - ملعقتان كبيرتان
خبز برغر - 6
جبن - 6 شرائح
طماطم مقطعة إلى دوائر - 6 شرائح
خس - 6 أوراق

الطريقة 
1- اخلطي في وعاء الدجاج مع الثوم، البقدونس، اوريغانو ،الريحان، عصير الليمون الحامض، الملح والفلفل الأسود المطحون.

2- ضعي البقسماط في وعاء صغير.

3- شكلي خليط الدجاج إلى 6 أقراص ثمّ غمسيها بالبقسماط.

4- سخني الزيت في مقلاة على النار ثمّ اقلي أقراص الدجاج لحوالى 10 دقائق حتى تنضج من الجهتين.

5- ضعي في كل خبز برغر شريحة خس، طماطم، قرص دجاج ثمّ الجبن.

6- قدمي البرجر ساخناً على مائدتك.

طريقة عمل ميني برجر ميني برجر برجر البرجر دجاج

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