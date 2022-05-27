اذا كنتي تحاولين تقديم وصفات مختلفة في الاجازة لاولادك تقدم لكي طريقة عمل بغاشة الهشة المقرمشة المقلية

المقادير

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سمنة

نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 بيضة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 باكو فانيليا

ماء للعجن

شربات

زيت

طريقة التحضير

* إخلطى الدقيق والبيض والسمنة والبيكنج بودر والملح والسكر والفانيليا

* ضيفى الماء وقلبى حتى تحصلى على عجينة متماسكة و أتركى العجينة لتتخمر

* إفردى العجينة وقطعيها مربعات وسط ثم إقلى البغاشة فى الزيت

* أسقى البغاشة بالشربات البارد وقدميها

وبالف هنا وشفا