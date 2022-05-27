اذا كنتي تحاولين تقديم وصفات مختلفة في الاجازة لاولادك تقدم لكي طريقة عمل بغاشة الهشة المقرمشة المقلية
المقادير
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة سمنة
نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية
2 بيضة
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 باكو فانيليا
ماء للعجن
شربات
زيت
طريقة التحضير
* إخلطى الدقيق والبيض والسمنة والبيكنج بودر والملح والسكر والفانيليا
* ضيفى الماء وقلبى حتى تحصلى على عجينة متماسكة و أتركى العجينة لتتخمر
* إفردى العجينة وقطعيها مربعات وسط ثم إقلى البغاشة فى الزيت
* أسقى البغاشة بالشربات البارد وقدميها
وبالف هنا وشفا