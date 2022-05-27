فركش.. هنا الزاهد تعلن انتهاء تصوير فيلم بحبك مع تامر حسني

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انتهاء تصوير فيلم بحبك مع الفنان تامر حسني حيث احتفل فريق العمل بانتهاء تصوير الفيلم الذي سيطرح في موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشرت هنا الزاهد، فيديو ظهر فيه تامر حسني وهدى المفتي، وهم يعلنون انتهاء التصوير بكلمة فركش.



تامر حسنى في كواليس بحبك:

وكان تامر حسني، قد نشر صورا من كواليس فيلمه الجديد "بحبك"، والذى يجمعه مع هنا الزاهد، حيث يأتى الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه حسنى فى فيلمه "مش أنا".



وعلق النجم تامر حسني على الصور، قائلا: «مساء الهنا على اغلى ناس على قلبي انا ، دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك) طبعاً في ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك و ناس هتقراه بحبَك دا طبعاً مقصود عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث فعلاً محيرة جداً»،

وتابع تامر:«الفيلم اكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد و مبسوط اني اول من اكتشفها في بداية حياتها و في الفيلم دا بكتشفها تاني و بقدمها بشكل جديد عليها و عليكم ومبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميله و للأسف لسه مصورش علشان انزل صوره بس في اول يوم تصوير له ههريه صور».