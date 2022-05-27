البنك الزراعي: تمويلات بمليار جنيه لتحفيز الاستثمار في الإنتاج الحيواني والمحاصيل |فيديو

قال خالد بدر، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي يستهدف تعزيز جهود البنك في تحقيق التنمية الزراعية وسبل النهوض بالاستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدا أن البنك منح تمويلات بقيمة مليار جنيه لتحفيز الاستثمار في قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وأضاف خالد بدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن محافظة الوادي الجديد من المحافظات الواعدة وتعد قاطرة التنمية في مصر.

وتابع رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الزراعية وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة".