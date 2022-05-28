أيهما أفضل لإطارات السيارة.. الفرق بين الهواء والنيتروجين

تعتبر الإطارات من أهم الأجزاء في السيارات، حيث تعتبر واحدة من أهم وسائل الأمان والسلامة في السيارات، ومع انتشار استخدام النيتروجين في تعبئة الإطارات، فإن كثير من السائقين يتساءلون حول مدى أهمية استبدال هواء الإطارات بالنيتروجين، لذا نستعرض لكم الفرق بين التزود بالهواء أو النيتروجين.

إطارات النيتروجين تقلل تسرب الهواء

يتمثل الفرق بين استخدام النيتروجين والهواء العادي في الإطارات في أن النيتروجين غاز خامل وهو يعتبر هواء جاف مجرّد من الأكسجين كما أن الطبيعة الفيزيائية للنيتروجين تقلل من تسرب الهواء عبر بعض المواد في الإطار، وبالتالي يبقى ضغط الإطار مرتفع لفترة أطول.

تسريب هواء الإطارات

توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تسرب الهواء من الإطارات مثل نقطة تلامس الجنط والإطار والصمّام ونقطة التصاق الصمام بالجنط والإطار والذي يَحُول دون ضمان الحفاظ على ضغط الإطار باستخدام الهواء العادي أو النيتروجين، ونصحت الشركة بفحص ضغط الإطار مرة كل شهر.

مميزات غاز النيتروجين في الإطارات

عمر الإطارات

يحافظ النيتروجين على عمر الإطارات لفترة أطول من الهواء، وذلك لأن الأكسجين المكون الأساسي للهواء يتفاعل مع مادة المطاط المكونة للإطار ويسبب عملية الأكسدة التي تضعف جدار الإطار وتفقده قوته، أما النيتروجين فإنه لا يتفاعل مع مكونات الإطارات.

الاحتفاظ بضغط الإطار

يتميز النيتروجين بكونه أكثر كثافة من الأكسجين الموجود في الهواء، وهو ما يجعل احتمال تسرب الهواء من الإطارات عند تعبئته بالنيتروجين أقل من تعبئة الإطار بالهواء.

توفر أماكن التعبئة

تنتشر محطات الوقود والورش التي تقوم بتزويد الإطارات بالهواء في كل مكان، بعكس النيتروجين تقل جدًا الأماكن الخاصة بتعبئته.

ثبات السيارة

يحافظ النيتروجين على توجيه وثبات السيارة بصورة أكبر من الهواء، لدرجة أن سيارات السباقات لا تستخدم سواه.

انخفاض السعر

على الرغم من انخفاض أسعار تزويد الإطارات بالنيتروجين في الفترة الأخيرة، إلى أنه يظل سعره أكبر من الهواء، بل أنه في حال امتلاك السائق لجهاز نفخ الإطارات، فإن سعر الهواء يعد مجاني حينها.

استخدام الوقود

يساعد تعبئة الإطارات بالنيتروجين في تحسين كفاءة استهلاك الوقود نظرًا لتقليل مقاومة الإطارات للهواء والاحتكاك مع الطريق، وذلك لمحافظته على ضغط الإطارات لفترة أطول.