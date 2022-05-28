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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخوض مرانه الثالث في المغرب مساء اليوم

صدى البلد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في المغرب؛ استعدادا لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الاثنين أمام فريق الوداد، على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.


ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الثالث اليوم في السادسة والنصف بتوقيت المغرب، على ملعب العربي الزاولي بنادي الاتحاد الرياضي البيضاوي.


وكان الأهلي قد خاض مرانه الثاني أمس وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة بدون كرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال، فيما أدى رباعي حراسة المرمى بالفريق؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.


واشتمل مران حراس المرمى على التصدي للكرات العرضية والضربات الثابتة والتصويب من قرب.


وبعد ذلك خاض الفريق تقسيمة قوية بطول الملعب على فريقين، شارك فيها جميع اللاعبين وشهدت حماسًا كبيرًا من الجميع.


من ناحيته أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الأهلي أمامه مباراة صعبة أمام منافس قوي مثل الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وشدد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أمس على ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق الذين يخوضون المباراة النهائية بروح البطل وشخصية الأهلي، الذي يخوض نهائي البطولة للعام الثالث على التوالي والمرة الخامسة في آخر ست سنوات.


وأضاف مدير الكرة أنه يثق تماما في لاعبي الأهلي وقدرتهم على التعامل مع الأجواء في المغرب، سواء قبل المباراة أو خلالها وسيكون الجميع في قمة التركيز داخل الملعب من أجل حصد اللقب وتحقيق إنجاز تاريخي.


وأشار عبد الحفيظ إلى أن مؤازرة جمهور الأهلي القادم من كل مكان في العالم إلى المغرب في النهائي هي حافز كبير للاعبين والجهاز الفني.
ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويسعى للحفاظ على اللقب والتتويج بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.
ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء بعد غدٍ الاثنين على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

 

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