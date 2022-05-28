تعليم القاهرة: إمتحانات الدبلومات الفنية مرت اليوم بسلام ورصد 4 حالات غش

أدي طلبة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم السبت امتحان الدبلومات الفنية التحريرية نهاية العام الدراسي وعددهم 50864 طالب وطالبة في 216 لجنة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أنه لم ترد أية شكاوى من سير العملية التعليمة، كما رصدت غرفة العمليات 4 حالات غش 3 حالات بإدارة عابدين وحالة بإدارة الزيتون .

وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالعاصمة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية وتم تحرير محاضر غش وإثبات حالة وجاري التحقيق وسيتم تطبيق القانون بكل حزم ومعاقبة الغشاشين والمقصرين.

ونوه محمد عطية مدير المديرية إلى استمرار تعليم القاهرة في مكافخة الغش وتطبيق المساءلة والمحاسبية ولا تهاون فنحن نبغي طالب ناجح ومتميز يتحلي بالأخلاق والسلوك القويم ليخدم وطنه بإخلاص وفعل الغش لا يتوافق مع ذلك .

