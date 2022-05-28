أمير مرتضى: الزمالك قدم مباراة جيدة أمام الإسماعيلي المنافس القوي

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام منافس محترم وقوي مثل الإسماعيلي ويستحق الفوز في المباراة والحصول على الثلاث نقاط.



وقال المشرف على الكرة عقب لقاء الدراويش:" كان هناك حرص على الحديث مع اللاعبين بشكل مستمر خلال الفترة الماضية من أجل تحفيزهم ورفع حالتهم المعنوية للعودة مرة أخرى للانتصارات وهذا ما حدث اليوم".

وتابع:" قمنا برفع الضغط تماماً من على اللاعبين خلال الفترة الماضية بعد الخسارة في مباراتين، والفوز اليوم أمر جيد قبل التوقف الدولي المقبل".

وشدد على أن المباراة كانت جيدة على المستوى الفني في ظل الحضور الجماهيري للزمالك ولفريق الإسماعيلي، مضيفا أن هناك تركيز كبير داخل الفريق من الجميع للظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة لمواصلة الانتصارات.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة