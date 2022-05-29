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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعشاق التجديد.. طريقة عمل كبة الرز العراقية

كبة الرز العراقية
كبة الرز العراقية

تقدم الشيف نور الغد طريقة عمل كبة الرز العراقية بشكل جديد لعشاق التجديد. 

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المقادير


1 حبة بطاطس متوسطة مقطعة مكعبات
2 كوب ونصف ماء
كوب أرز بسمتي منقوع ومصفى
ملح "حسب الرغبة"
2 ملعقة نشا ذرة
200 غرام لحم بقري مفروم
ربع كوب بصل مفروم
نصف ملعقة زيت نباتي
فص ثوم مهروس
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ربع ملعقة صغيرة كمون
ربع ملعقة صغيرة كزبرة مجففة
ربع ملعقة صغيرة فلفل حار
ربع ملعقة صغيرة قرفة
2 ملعقة كزبرة خضراء مفرومة
زيت نباتي "حسب الحاجة"


طريقة التحضير


فى ‏وعاءٍ ‎على حرارةٍ متوسطةٍ ،اغلي كوباً ونصف من الماء به قليلٌ من الملح ،ثم أضيفي حبة البطاطس لمدة 10 دقائق وضعيها جانباً.
في وعاءٍ آخر على حرارةٍ متوسطةٍ ،اغلي كوبا من الماء ،ثم أضيفي الأرز،واسلقيه على حرارةٍ هادئةٍ من 16 إلى 18 دقيقة ،حتى ينضج،ثم اتركيه حتى يبرد
عندما يبرد الأرز،اخلطي البطاطس ،والأرز ،والنشا ونصف ملعقة من الملح فى الخلاط الكهربائى حتى تحصلي على قوامٍ متماسكٍ.
في مقلاةٍ على النار سخني الزيت على درجة على حرارةٍ متوسطةٍ، شوحى البصل والثوم حتى يذبل لونهما ،ثم أضيفى اللحم وقلبيه لمدة 5 دقائق
تبلي اللحم بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، والكزبرة المجففة، والفلفل الأحمر الحار والقرفة.‏
‏قلّبي المكونات جيدًا حتي تتجانس ،ثم أضيفى الكزبرة الخضراء ،واتركيه حتى يبرد.‏
بلّلي يديك بالماء ،وشكّلي دائرةً من مزيج العجين.
أضيفي ملعقة كبيرة من حشوة اللحم وأغلقي العجينة ‏حتى تصبح على شكل كرة.‏
كررى الخطوة السابقة حتى انتهاء كمية العجين والحشو.‏
‏سخّني الزيت النباتي في قدرٍ على حرارةٍ متوسطةٍ ،واقلي كرات الكبة حتى يصبح لونها ذهبياً.‏ثم أخرجيها، وقدميها.

أرز بسمتي البطاطس العراقية فلفل حار طريقة التحضير طريقة عمل كبة الرز العراقية كبة الرز العراقية ​​​​​​​health

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