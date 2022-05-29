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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماتولدش في بقه معلقه دهب .. هنيدى يوجه رسالة لـ كارهى محمد صلاح | شاهد

صدى البلد

وجه الفنان محمد هنيدى رسالة ، لـ كارهى النجم العالمى محمد صلاح ، لاعب منتخب مصر 

وليفربول الانجليزى ، بعد خسارته نهائى دورى الابطال امام ريال مدريد . 

وكتب هيندى عبر فيسبوك  " عارف لما بتبقى بتلعب بلاعب في البلاي ستشين وفجأة تلاقيك بتنافسه او اللاعب بعد ما اعتزل بيحلل اداءك في التلفزيون وبيوصفك بالافضل في منطقتك في العالم .


وتابع " عشان كدة بقى عايز أقول حاجة ... بقالي فترة بشوف "بعض" الشباب اللي بيحاول يسخر او يقلل من صلاح ... يمكن يكونوا مابيحبوش صلاح او بيشجعوا فرق منافسه ...من حقك ماتحبش صلاح وحقك تحب فريق منافس وتشجعه .. بس الفكرة ليه تقلل او تكره واحد قدر يعمل اللي ملايين كانوا بيشوفوه مستحيل؟ .

 

واضاف "  صلاح اللي كان بيسافر بالقطار كل يوم وينام في النادي ع الأرض وبدون واسطة قدر يصنع نفسه من الصفر ... لغاية لما وصل انه بقى ينافس على الأفضل في العالم ... صلاح زينا وشبهنا .. ماتولدش في بقه معلقه دهب .. قدر يكون مثال لأي واحد بيتعب وشايف انه حلمه وهدفه مستحيل يتحقق ... صلاح مثال لأي شخص مجتهد وبيمر بظروف صعبة وحياة صعبة ... مثال انك تقدر مش بس تكون الأفضل في بلدك ... تكون الأفضل في العالم .. 

 

واشار هنيدى " الفكرة مش في الشخص .. الفكرة في الفكرة نفسها ... ان يكون عندنا شخص واشخاص طبعا في مجالات كتير تانيه زيه... قدروا يحققوا اللي انت واحنا كنا شايفينه مستحيل .

 

واختتم “ الحب والتقدير لصلاح.. مش حب لشخص ..حب لفكرة ونجاح  وهاردلك لصلاح ”. 

 

و نجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب دو فرانس، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج بالنجمة الرابعة عشر في تاريخه.

وجاء الهدف عن طريق فينسيوس في الدقيقة 59 بعدما تلقى عرضية رائعة من فالفيردي ليسكنها في الشباك على يمين الحاري أليسون.

 

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