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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مهرجان الطبول الدولي يختتم فعالياته على مسرح بئر يوسف بالقلعة

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

بعد احتفالات دامت على مدار الأسبوع، اختتمت، مساء أمس، فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي الذي أُقيم خلال الفترة من 21 إلى 28 مايو الجاري تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والأثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للنشيط السياحي وبالتعاون مع بعض المؤسسات والجهات المعنية والبنوك الوطنية، وذلك تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

وأشارت الأستاذة مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للنشيط السياحي إلى أن هذا المهرجان يعد فرصة رائعة لإلقاء الضوء على ثقافات العالم وأبرز الفنون التراثية العالمية ورفع الوعي لدى الجمهور بها والترويج السياحي لمصر وخاصة من خلال تقديمها واستيعابها لهذه الثقافات وتسليط الضوء على بعض الأماكن السياحية الأثرية.

وقامت الهيئة بتقديم لضيوف المهرجان العديد من المواد الدعائية والترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة.

وقد شهد المهرجان منذ افتتاحه حضور كبير من قبل الجمهور الذي حرص على مشاهدة الاحتفالات المتنوعة والتي أقيمت في عدد من الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة منها: مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، ومسرح السور الشمالي بشارع المعز بجوار باب النصر، وقصر الأمير طاز، بالإضافة إلى ساحة الهناجر بالأوبرا، ومكتبة الطفل والحضارة بجمعية مصر الجديدة.
 

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وزارة السياحة والآثار المهرجان الدولي للطبول مسرح بئر يوسف قلعة صلاح الدين الأيوبي السياحة والاثار

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