المصريون يدعمون محمد صلاح بعد خسارة دورى أبطال أوروبا .. شاهد

حرص المصريون، على دعم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى ، بعد هزيمة فريقة وتتويج ريال مدريد بـ لقب دوري أبطال أوروبا .

وتصدر هاشتاج “ محمد صلاح ” ترند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :

ونجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب دو فرانس، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج بالنجمة الرابعة عشر في تاريخه.

وجاء الهدف عن طريق فينسيوس في الدقيقة 59 بعدما تلقى عرضية رائعة من فالفيردي ليسكنها في الشباك على يمين الحاري أليسون.